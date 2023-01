Avanti un altro 2023, chi è la Bonas (foto e video)?

È una delle novità più attese di Avanti un altro 2023, la nuova stagione del quiz show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti in onda da lunedì 9 gennaio 2023 su Canale 5. Stiamo parlando della nuova Bonas, ovvero la ragazza il cui compito è quello di dare la possibilità al concorrente di turno di raddoppiare l’eventuale cifra che pescherà dal pidigozzaro.

Ma chi è la nuova Bonas di Avanti un altro 2023? In molti l’avranno sicuramente riconosciuta: è Sophie Codegoni, 21enne modella ex tronista di Uomini e Donne nonché influencer. Sophie si è fatta conoscere ancora di più grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2021/2022, a cui ha partecipato quasi fino alla fine dell’edizione.

Proprio nella Casa più spiata d’Italia ha conosciuto il suo attuale compagno, Alessandro Basciano, con cui ha iniziato una storia d’amore che ha fatto sognare i numerosi fan della coppia.

La loro storia continua fuori dal Grande Fratello Vip, tanto che a settembre, sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, lui le ha chiesto di sposarla sotto l’occhio del pubblico e delle telecamere.

La loro storia, poi, ha avuto anche la lieta notizia di una gravidanza: Sophie ed Alessandro, infatti, a novembre hanno annunciato di essere in attesa della loro prima figlia, che chiameranno Celine. La gravidanza non ha impedito a Sophie di partecipare ad Avanti un altro, dal momento che le puntate in onda nel 2023 sono state tutte registrate nell’autunno del 2022.

La parte della Bonas, in passato, era andato a Paola Caruso, Laura Cremaschi e Sara Croce. Ora tocca a Sophie Codegoni che, stando a quanto anticipato da Bonolis, nel programma è già stata soprannominata “Codecona”.