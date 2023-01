Avanti un altro 2023, chi è il Bonus (foto e video)?

Una cambio verrebbe da dire storico in quel di Avanti un altro. Dopo undici edizioni, infatti, il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha un nuovo Bonus. Il ruolo del “portafortuna”, la cui presenza può raddoppiare l’importo pescato dal concorrente dal pidigozzaro, dopo essere stato di Daniel Nilsson, ora va ad un altro ragazzo che non mancherà di far innamorare le telespettatrici del programma.

Ma chi è il nuovo Bonus di Avanti un altro 2023? Il suo nome è Andrea De Paoli, omonimo del calciatore in forza al Siena. Modello 37enne, Andrea è alto un metro e 86 centimetri, ha i capelli marrone scuro e gli occhi verdi.

De Paoli è noto nell’ambiente della moda per la sua professione di modello: ha infatti posato per numerose case di moda, e quella di Avanti un altro è, di fatto, il suo debutto come personaggio fisso di un programma televisivo.

Andrea è ovviamente presente anche sui social, in particolare su Instagram, dove si definisce “creatore di video” e dove ha raggiunto gli oltre 280mila follower, destinati inevitabilmente a salire da quando farà la sua comparsa ad Avanti un altro.

Andrea De Paoli va così a completare il “rinnovamento” voluto dal programma sul fronte del Bonus e della Bonas: anche quest’ultima, infatti, cambia volto e da questa edizione viene interpretata dalla modella ed influencer Sophie Codegoni.