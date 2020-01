Avanti un altro 2020, chi è la Regina del Web? (foto e Video)

Nell’edizione 2020 di Avanti un altro, il quiz condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ed in onda nella fascia preserale di Canale 5, vedremo alcuni nuovi personaggi, tra cui uno interpretato, però, da un volto che i fan del programma conoscono bene. Laura Cremaschi, infatti, non sarà più la Bonas (clicca qui per scoprire chi sarà), ma la Regina del Web.

Un personaggio che, come si evince dal nome, avrà a che fare con internet e le curiosità della Rete, ma che giocherà anche con la bellezza della modella. Nata a Bergamo nel 1987, Laura è alta 165 cm. Dopo aver finito gli studi, si è data alla carriera da modella, arrivando a vincere Miss Padania nel 2006.

Oltre al lavoro di modella, Laura continua ad aiutare la famiglia, che ha un’azienda immobiliare, ma la sua priorità resta il mondo dello spettacolo. La popolarità è arrivata proprio con Avanti un altro ed il ruolo della Bonas: dopo tre anni, la produzione ha deciso di “promuoverla”, assegnandole un nuovo personaggio.

Nei mesi scorsi, Laura è stata anche protagonista di uno scherzo de Le Iene, che ha coinvolto Wilma Facchinetti, compagna di Francesco Facchinetti. Per quanto riguarda la vita privata di Laura, in passato ha avuto una storia con Andrea Perone, ex marito di Sabrina Ferilli.