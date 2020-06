Avanti un altro 2020, quando andranno in onda le nuove puntate?

L’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Coronavirus ha stravolto i palinsesti delle tv generaliste. Uno stravolgimento che ha riguardato anche Avanti un altro: il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, infatti, è attualmente in onda con le repliche, dopo che Mediaset ha deciso di sospendere la trasmissione delle nuove puntate.

Ma quando andranno in onda le nuove puntate di Avanti un altro? A chiarire la situazione ci pensa TvBlog: le repliche (ora sono in onda quelle del 2019, come si può evincere dalla presenza di personaggi del Salottino che non compaiono nelle puntate più recenti) andranno in onda fino al 26 luglio.

Dopo, resta il dubbio: Mediaset potrebbe mandare in onda le 50 puntate inedite registrate ad inizio anno, prima della pandemia, per trainare il ritorno di Caduta Libera, previsto per il 31 agosto. Oppure, potrebbe conservarle per l’inizio del 2021, ovvero per quando Avanti un altro ritornerà con la nuova stagione. Quest’ultima scelta permetterebbe all’azienda di avere un mese e mezzo di puntate inedite da mandare in onda, e nel frattempo valutare la situazione sanitaria e procedere di conseguenza con la registrazione delle nuove puntate.