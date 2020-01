Avanti un altro 2020, chi è l’Idraulico? (foto e video)

Tra i nuovi personaggi del salottino di Avanti un altro 2020, il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ed in onda tutti i giorni in fascia preserale su Canale 5, c’è anche l’Idraulico. Un marcantonio che indossa solo una salopette di jeans, poco incline alla risata e con tanto di valigetta degli attrezzi.

Ma chi è l’Idraulico di Avanti un altro? Il suo nome è Alessandro Bosio, e nella vita fa tutt’altro che l’idraulico. Residente a Crema, Alessandro è infatti un rapper che si è fatto conoscere grazie ad alcune parodie di celebri successi radiofonici nella sua provincia, che hanno fatto il giro del web e che, in alcuni casi, sono arrivati anche ai cantanti della versione originale, con tanto di complimenti.

Alessandro, sposato con Ilaria, da cui ha avuto una figlia, è anche molto appassionato di palestra, come si può evincere dal suo fisico. Quella di Avanti un altro, però, non è la sua prima partecipazione televisiva: ha già partecipato, infatti, a Ciao Darwin 8, nella puntata “Davide vs. Golia”, facendo parte del defilè maschile.