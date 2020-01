Avanti un altro 2020, chi è la Bona sorte? (foto e video)

Nell’edizione 2020 di Avanti un altro, il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e da Luca Laurenti ed in onda tutti i giorni nella fascia preserale, c’è anche un gradito ritorno, quello della Bona Sorte, interpretata dalla modella e deejay Francesca Brambilla.

Francesca, nata nel 1992, è originaria di Bergamo e nel suo curriculum ha numerosi servizi fotografici, tra cui alcuni per Playboy. E’ stata anche nominata Miss Atalanta, diventando quindi madrina della squadra di calcio, ed ha anche partecipato a Miss Padania. Tra le sue passioni, anche quella per la musica, tanto da fare, talvolta, anche la deejay in alcune serate mondane.

Di recente, il suo nome è stato fatto anche all’interno della casa del Grande Fratello, quando una delle concorrenti, la cestista Valentina Vignali, ha fatto il suo nome parlando dell’ex fidanzato Stefano Laudoni. La Brambilla, non riconoscendo quanto detto dalla Vignali, ha chiesto una diffida nei suoi confronti.

Nel gioco di Canale 5, invece, la Bona Sorte è colei che, quando viene pescata dal “piticozzaro”, dà la possibilità al concorrente di turno di vincere la cifra di 300mila euro se sa rispondere esattamente ad una domanda senza opzioni di risposta. Prima di essere la Bona Sorte, però, la Brambilla aveva fatto parte del cast del quiz come “sorella dell’alieno”.