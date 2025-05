Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Audiscion è un nuovo programma comico in onda su Rai 2 a partire da lunedì 5 maggio 2025 in prima serata, per un totale di 5 puntate. L’ospite della prima puntata è Francesco Pannofino.

Audiscion è definito il “primo no talent italiano”, un varietà che stravolge il concetto di talent show, puntando su comicità, satira e parodie senza televoti o eliminazioni. I conduttori, che fungono anche da “giudici”, interagiscono con un ensemble di comici che si esibiscono nei propri panni o interpretando vip, politici, sportivi e personaggi d’attualità. Lo show mescola sketch, imitazioni, monologhi e incursioni satiriche, spesso nate direttamente dal pubblico in stile “speaker’s corner”. Accompagnano le performance un corpo di ballo di otto ballerine con coreografie originali. L’obiettivo è offrire risate genuine, spaziando dalla satira di costume a commenti sociopolitici leggeri, in un format che richiama la commedia dell’arte.

Il Cast di Audiscion

Conduttori: Gigi & Ross (duo comico) ed Elisabetta Gregoraci.

Comici: Paolo Hendel, Marco Marzocca, Alberto Farina, Emanuela Aureli, Gabriella Germani (celebre per l’imitazione di Imma Tataranni), Claudio Lauretta, David Pratelli, Leonardo Fiaschi, Alessandro Bianchi, Michelangelo Pulci, Enrique Balbontin (Cavalli Marci).

Comici napoletani: Simone Schettino, Rosalia Porcaro, Ciro Giustiniani, Fabian Grutt, Felicia Del Prete.

Stand-up comedy emergente: Nathan Kiboba, Yoko Yamada, Chiara Becchimanzi.

Altri performer: Max Paiella, Emanuela Grimalda, Vincenzo Albano, Federica Cifola, Zep Ragone, Ubaldo Lanzo.

