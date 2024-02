aTuttoCuore di Claudio Baglioni su Rai1: scaletta e ospiti

Seguici su Whatsapp - Telegram

San Valentino, 14 febbraio 2024: Rai 1 celebra l’amore con uno show epico e visionario: “aTuttoCuore“, l’opera più spettacolare di Claudio Baglioni. Un countdown di mille giorni verso l’addio alle scene dell’artista, che si regala e ci regala un’esperienza indimenticabile.

Regia e Direzione Artistica

Regia televisiva: Duccio Forzano

Direzione artistica e regia teatrale: Giuliano Peparini

Produzione: FriendsTv

Cosa vedremo

Musica, canto, danza, spazio, suono, performance, costumi, movimenti scenici, giochi di luce e immagini tridimensionali si fondono in un’armonia perfetta. Il cuore, simbolo pulsante della vita, pulsa al centro della rappresentazione.

Cast e Scaletta aTuttoCuore

38 successi senza tempo di Baglioni, pietre miliari della musica italiana. 550 costumi originali, coreografie coinvolgenti, movimenti scenici impeccabili. 450 corpi illuminanti creano atmosfere magiche e giochi di luce suggestivi. Lo spazio scenico 3D si espande in tutte le dimensioni, avvolgendo lo spettatore. Narrazione cinematografica e teatrale si intrecciano in un racconto di immagini e suggestioni. Atmosfere tribali, ispirate a film come “Mad Max” e “Codice Genesi”, si fondono con il coro e le imponenti scene di ispirazione operistica.

Un Cast Straordinario che vede Claudio Baglioni, protagonista assoluto. 21 polistrumentisti e 80 performers per un’energia travolgente. “aTuttoCuore”: non un semplice concerto, ma un’opera d’arte totale che celebra la musica, l’amore e la bellezza in tutte le sue forme. Un’esperienza imperdibile per gli amanti di Baglioni e per tutti coloro che desiderano lasciarsi trasportare da un’onda di emozioni travolgenti.

Ecco la scaletta del tour, così come pubblicata su Radiomusik.

Le vie dei colori

E tu come stai?

Dagli il via

Acqua dalla luna

Con tutto l’amore che posso

Quante volte

Un po’ di più

Gli anni più belli

Domani mai

Quanto ti voglio

Fammi andar via

Niente più

E adesso la pubblicità

A tutto cuore

Mal d’amore

W l’Inghilterra

Medley: Sono io/Cuore d’Aliante/Uomo di varie età

Le ragazze dell’est

Uomini persi

Noi no

Medley: Amori in corso/Un nuovo giorno un giorno nuovo/Con voi

Questo piccolo grande amore.

Dodici note

Io sono qui

Medley: Amore bello/Solo/Sabato pomeriggio

Porta Portese

Avrai

Io me ne andrei

Mille giorni di te e di me

Via

E tu

Strada facendo

La vita è adesso

