Attenti al libro su Rai3 con Francesca Fialdini: ospiti e scaletta

Giovedì 9 ottobre 2025 in prima serata su Rai 3, Francesca Fialdini presenta Attenti al libro, un nuovo programma di Rai Cultura dedicato al mondo della lettura. La trasmissione vede la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui artisti, scrittori, cantanti e personalità culturali come Ambra Angiolini, Diodato, Corrado Augias, Veronica Gentile, Umberto Orsini, Ernia, Enzo Iacchetti, Alba Rohrwacher, Aldo Cazzullo, Geppi Cucciari, Maurizio De Giovanni e molti altri.

Ciascuno di loro condividerà il proprio rapporto unico con i libri, in un format giocoso e coinvolgente. La serata evento propone rubriche originali, come “Miglior libro da regalare a chi non si conosce bene”, “Meglio il libro o il film?” e “Miglior libro da portare in un reality”, introdotte da Francesca Fialdini con l’accompagnamento di un autentico coro greco.

Il programma include anche un omaggio a Stefano Benni, una sfida letteraria tra Camilleri e Simenon, un ricordo di Michela Murgia e momenti di “riassunti d’autore” con Carla Signoris, Lucia Mascino, Cristiana Capotondi, Ema Stokholma e Veronica Pivetti.

“Attenti al libro” è un programma ideato da Francesca Fialdini, Pietro Galeotti, Massimo Martelli, Marco Verdura e Rossella Rizzi, con coordinamento editoriale di Felice Cappa. Prodotto da Rai Cultura e Ruvido Produzioni, vanta la scenografia di Maurizio Zecchin, la produzione esecutiva di Michela Valeria Di Blasi, la cura di Antonella Vecchiariello, il capo progetto Rai Luisa Pistacchio e la regia di Cristian Biondani.