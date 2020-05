L’atelier delle meraviglie su Real Time: streaming e location

L’atelier delle meraviglie è un programma tv della categoria reality show al via a maggio 2020 su Real Time. Si tratta di un format che segue lo stile di analoghi programmi come Il Salone delle Meraviglie, ma che in questo caso si occupa dell’atelier per matrimoni della famiglia Celli. I protagonisti sono la stilista Maria Celli, con i figli Giampaolo e Alessia e il nipote Simone, che accolgono i futuri sposi al Celli Centro Sposi di Pavona (frazione di Albano Laziale).

L’atelier delle meraviglie – Orari e canale

La prima stagione dell’atelier delle meraviglie va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) da domenica 17 maggio 2020, con un appuntamento settimanale alle ore 21,20 della durata di un’ora, fino alle 23,20 circa.

L’atelier delle meraviglie in streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay.



Dov’è l’atelier delle meraviglie: Celli Centro Sposi

Celli Centro Sposi, l’atelier che fa capo alla stilista Maria Celli, dove sarà ambientata la gran parte degli episodi, si trova in Via dei Piani di Monte Savello, 48c, ad Albano Laziale (Roma). Il contatto telefonico è 06.931.1427 e questo è il sito web ufficiale. Ecco dove trovarlo.