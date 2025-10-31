Assassinio a Venezia, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 31 ottobre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Assassinio a Venezia. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Assassinio a Venezia – Trama

Ambientato nella Venezia del secondo dopoguerra, alla vigilia di Ognissanti, il film segue l’investigatore Hercule Poirot, in pensione e in esilio volontario nella città lagunare. Riluttante, partecipa a una seduta spiritica in un palazzo spettrale, organizzata da una medium.

Quando uno degli ospiti viene trovato morto durante la notte di Halloween, Poirot deve indagare su un delitto avvolto in un’atmosfera di ombre, segreti e elementi soprannaturali, per smascherare l’assassino tra un gruppo di sospetti. Il film è liberamente ispirato al romanzo di Agatha Christie “Poirot e la strage degli innocenti” (Hallowe’en Party), con tocchi horror e thriller.

Assassinio a Venezia – Cast

Kenneth Branagh: Hercule Poirot

Michelle Yeoh: Joyce Reynolds (la medium)

Tina Fey: Ariadne Oliver (la scrittrice di gialli e amica di Poirot)

Kelly Reilly: Rowena Drake

Kyle Allen: Maxime Gerard (ex fidanzato di Alicia)

Jamie Dornan: dottor Leslie Ferrier

Jude Hill: Leopold Ferrier (figlio del dottor Ferrier)

Camille Cottin: Olga Seminoff (governante di Rowena)

Riccardo Scamarcio: Vitale Portfoglio (ex poliziotto e guardia del corpo di Poirot)

Ali Khan: Nicholas Holland (assistente della medium)

Emma Laird: Desdemona Holland (assistente della medium)

Amir El-Masry: Cole (assistente della medium)

Dylan Corbett-Bader: Reginald (giovane partecipante alla seduta)