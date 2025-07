Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 29 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Assaporando Parigi. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Assaporando Parigi – Trama

Assaporando Parigi (titolo originale: Savoring Paris), è una commedia romantica del 2024. Ella (Bethany Joy Lenz), delusa da una mancata promozione nel suo lavoro di manager per una catena di fast food americana, decide di lasciare gli Stati Uniti per trasferirsi a Parigi. Qui, cerca di ritrovare le emozioni provate anni prima durante un viaggio da adolescente.

Nella capitale francese, Ella incontra due uomini affascinanti, uniti dalla passione per il cibo e i formaggi francesi: Serge (Stanley Weber), un burbero fromager, e un altro pretendente, Gaston (Ben Wiggins). Tra sapori, crisi personali e incontri inattesi, Ella riscopre sé stessa in una Parigi magica, affrontando scelte che la porteranno a una nuova vita. La storia è una celebrazione dell’amore, della gastronomia e del cambiamento personale.

Assaporando Parigi – Cast

Bethany Joy Lenz nel ruolo di Ella

Stanley Weber nel ruolo di Serge

Ben Wiggins nel ruolo di Gaston

Manon Azem nel ruolo di Clotilde, l’eccentrica coinquilina di Ella

Lucy Newman-Williams

Eric Feldman

