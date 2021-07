Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 9 luglio 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 9 luglio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata in replica di Top Dieci ha totalizzato in media 1523 spettatori (13.15% di share); su Canale5 la serie tv Masantonio – Sezione scomparsi ha avuto in media 1080 spettatori (6.66%). Il film 2Fast 2Furious su Italia1 ha ottenuto 1147 spettatori (6.98%); su Rai2 il film L’uomo che non ho mai sposato ha intrattenuto 1087 spettatori (6.22%); il telefilm Una strada verso il domani: Ku’damm 63 su Rai3 ha conquistato 354 spettatori (2.02%). Su Rete4 la puntata del programma di cronaca Quarto Grado – Le storie ha totalizzato 1334 spettatori (9.86%) e su La7 il film Joséphine, Ange Gardien ne ha avuti 333 (1.94%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetechetè ha coinvolto 3311 spettatori (18.55% di share), la puntata di Paperissima Sprint su Canale5 ha avuto 2408 spettatori (13.75%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 1142 spettatori (6.82%), mentre su La7 il programma di approfondimento In onda ha interessato 877 spettatori (5.02%). La puntata di Reazione a Catena su Rai1 ha intrattenuto 1877 spettatori (18.69%) nella prima parte e 2977 (23.79%) nella seconda parte; la puntata del gioco Caduta Libera ha ottenuto 960 spettatori (9.90%) nell’anteprima e 1510 (12.56%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 i Funerali di Raffaella Carrà sono stati visti da 2974 spettatori (28.34%), la puntata del programma Il pranzo è servito ha avuto 1516 spettatori (12.03%), la soap Il Paradiso delle Signore 1092 (10.06%) e la puntata del contenitore Estate in Diretta 1279 (13.21%) nella prima parte e 1530 (17.06%) nella seconda; su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2125 spettatori (15.59% di share), la soap spagnola Una vita 2031 (16.16%), la soap Brave and Beautiful 1686 (15.05%), la serie tv Love is in the air 1488 (15.22%), il film tv del ciclo Tante Storie 747 (8.24%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)