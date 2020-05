Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 8 maggio 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 8 maggio 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il varietà Premio David di Donatello ha totalizzato 2003 spettatori (8.34% di share); su Canale5 la puntata di Scherzi a Parte ha avuto 2148 spettatori (9.26%). Il film The Twilight Saga: Breaking Down (seconda parte) su Italia1 ha ottenuto 2437 spettatori (9.49%); su Rai2 l’episodio del telefilm N.C.I.S. ha avuto 2054 spettatori (7.23%), mentre quello di The Rookie 1915 (7.45%); il film La ruota delle meraviglie su Rai3 ne ha conquistati 1429 (5.35%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1748 spettatori (8.61%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 1557 (7.45%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti – Il ritorno ha totalizzato 4953 spettatori (18.00%), Striscia la notizia su Canale5 ha avuto 4717 spettatori (17.01%); su Rai3 Un posto al sole classic 866 (3.15%), mentre su La7 Otto e mezzo 2234 (8.22%). La puntata de L’Eredità su Rai1 ha avuto 2597 spettatori (17.53%) nella prima parte e 4061 (20.87%) nella seconda parte, su Canale5 la puntata di Avanti un altro ha portato a casa 2218 spettatori (14.80%) nell’anteprima e 3321 (17.47%) nella seconda parte.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Vieni da me 1809 spettatori (10.48%) nella prima parte e 1611 (11.42%) nella seconda, Il Paradiso delle Signore 1491 (11.95%), La vita in diretta 1600 (13.78%); su Canale5 Una vita 2870 (16.43%), la puntata di Uomini e donne 2719 (18.59%), Il Segreto 2008 (17.53%), Pomeriggio Cinque 1621 (14.90%) nella prima parte, 1612 (13.18%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)