Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 7 gennaio 2022

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 7 gennaio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata di The Voice Senior ha totalizzato in media 3904 spettatori (18.78% di share); su Canale5 la puntata del reality show Grande Fratello VIP ha avuto in media 3459 spettatori (20.99%). Il film I Mercenari 2 su Italia1 ha ottenuto 1169 spettatori (5.05%); su Rai2 l’episodio della serie tv The Good Doctor 1184 spettatori (4.85%) e quello della serie The Resident 920 (4.11%); il film L’Ufficiale e la Spia su Rai3 ha conquistato 1097 spettatori (4.96%). Su Rete4 il film Io speriamo che me la cavo ha interessato 1218 spettatori (5.47%) e su La7 il film Indovina chi viene a cena ne ha avuti 693 (3.19%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti – Il Ritorno ha portato a casa 5295 spettatori (21.22% di share), la puntata di Striscia la Notizia su Canale5 ha avuto 3785 spettatori (15.30%); su Rai3 la puntata della soap opera Un Posto al Sole ha totalizzato 1705 spettatori (6.92%), mentre su La7 il programma di approfondimento In Onda ha interessato 1451 spettatori (5.86%). La puntata del gioco L’Eredità su Rai1 ha intrattenuto 3694 spettatori (share 20.96%) nella prima parte e 5023 (24.40%) nella seconda parte; la puntata del quiz show Caduta Libera ha ottenuto 2371 spettatori (13.46%) nell’anteprima e 3354 (16.54%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma È sempre mezzogiorno ha portato a casa 1918 spettatori (15.33% di share), il programma Oggi è un altro giorno 2191 (15.74%), la puntata della soap Il Paradiso delle Signore 2309 (18.62%), la puntata del contenitore La vita in diretta 2793 spettatori (18.51%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2653 spettatori (share 16.21%), la soap spagnola Una vita 2311 (15.02%), il film Tornare a Casa per Natale 1566 (11.91%), la striscia del Grande Fratello VIP 1614 (13.14%), la serie Love is in the air 1732 (13.47%), la puntata di Pomeriggio Cinque 1800 spettatori (11.68%) nella prima parte e 1778 (10.84%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)