Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 6 gennaio 2023

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 6 gennaio 2023, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata speciale di Soliti Ignoti – Lotteria Italia ha totalizzato 4813 spettatori (28.66% di share); su Canale5 il film Il giorno più bello del mondo ha avuto 1686 spettatori (share 10.43%). Il film Batman vs Superman: Dawn of Justice su Italia1 ha ottenuto 674 spettatori (4.15%); su Rai2 il film La Befana vien di notte ha intrattenuto 756 spettatori (4.33%); il documentario I Magnifici Quattro della risata su Rai3 ha conquistato 599 spettatori (3.40%). Su Rete4 il film Shall We Dance? ha interessato 670 spettatori (3.95%) e su La7 il documentario del ciclo The Royals ne ha portati a casa in media 335 (2.51%).

Ascolti tv Access prime time e Preserale

Su Canale5 la puntata di Striscia la Notizia ha ottenuto 3047 spettatori (16.05%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 1245 spettatori (6.51%), mentre su La7 la puntata del programma di approfondimento In Onda ne ha interessati 895 (4.70%). Su Italia1 il telefilm N.C.I.S. – Unità anticrimine ha portato a casa 1371 spettatori (7.25%). La puntata del game show L’Eredità su Rai1 ha portato a casa 2971 spettatori (20.61%) nella prima parte e 3742 (23.29%) nella seconda; la puntata del gioco Caduta Libera su Canale5 ha ottenuto 1933 spettatori (13.47%) nella prima parte e 2743 (17.21%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma E’ sempre mezzogiorno ha totalizzato 2131 spettatori (18.10%), il programma Oggi è un altro giorno 1982 (17.41%), la puntata della soap Il Paradiso delle Signore 1944 (18.38%), la puntata del contenitore La vita in diretta 2525 (20.49%); su Canale5 il Concerto per la pace ha avuto 1231 spettatori (10.49%), la striscia del Grande Fratello VIP 1043 (9.70%), mentre il film tv Ritorno a Christmas Creek 1047 spettatori (8.83%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)