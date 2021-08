Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 6 agosto 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 6 agosto 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata in replica di Canzone Segreta ha totalizzato in media 1218 spettatori (9.31% di share); su Canale5 la serie tv Inès dell’Anima Mia ha avuto in media 1223 spettatori (8.41%). Il telefilm Chicago PD su Italia1 ha ottenuto 1249 spettatori (7.87%); su Rai2 il programma sportivo sulle Olimpiadi Il Circolo degli Anelli ha conquistato 1936 spettatori (14.55%); il documentario del ciclo La Grande Storia su Rai3 ha conquistato 678 spettatori (4.45%). Su Rete4 la puntata del programma Il Terzo Indizio ha totalizzato 803 spettatori (5.75%) e su La7 il film La patata bollente ne ha avuti 332 (2.18%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetechetè ha coinvolto 2713 spettatori (16.97% di share), la puntata di Paperissima Sprint su Canale5 ha avuto 1940 spettatori (11.80%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 1209 spettatori (7.37%), mentre su La7 il programma di approfondimento In onda ha interessato 814 spettatori (4.95%). La puntata di Reazione a Catena su Rai1 ha intrattenuto 1989 spettatori (20.47%) nella prima parte e 3123 (25.97%) nella seconda parte; la puntata del gioco Conto alla Rovescia ha ottenuto 740 spettatori (7.84%) nell’anteprima e 1194 (10.40%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Il Pranzo è Servito ha totalizzato 1091 spettatori (share 8.51%), la soap Il Paradiso delle Signore 825 (7.34%) e la puntata del contenitore Estate in Diretta 837 (8.15%) nella prima parte e 1138 (13.66%) nella seconda; su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2249 spettatori (16.63% di share), la soap spagnola Una vita 2030 (15.64%), la soap Brave and Beautiful 1681 (14.4%), la serie tv Love is in the air 1273 (12.04%), il film tv del ciclo Tante Storie 764 (9.08%).

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 su Rai2 hanno totalizzato: al mattino la Ginnastica Ritmica 1093 (21.22%), il Pentathlon Moderno 2129 (22.60%), l’Atletica Leggera 1526 (28.09%), il Ciclismo su Pista 1365 (26.86%), la Pallanuoto 1910 (24.07%); nel pomeriggio l’Atletica Leggera 3671 (30.73%), il Karate 3344 (26.49%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)