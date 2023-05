Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 5 maggio 2023

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 5 maggio 2023, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata dello show I Migliori Anni ha totalizzato 3252 spettatori (20,47% di share); su Canale5 la fiction Il Patriarca ha avuto 2470 spettatori (share 14,84%). Il film The Transporter su Italia1 ha ottenuto 1266 spettatori (6,74%); su Rai2 la serie tv The Good Doctor ha intrattenuto 827 spettatori (4,18%) nel primo episodio e 878 (4,97%) nel secondo; il film Non Odiare su Rai3 ha conquistato 608 spettatori (3,43%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1114 spettatori (7,71%) e su La7 il programma di satira Propaganda Live ne ha portati a casa in media 819 (5,91%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Affari tuoi ha totalizzato spettatori 4424 (22,79% di share), mentre quella di Striscia la Notizia su Canale5 ha portato a casa 3397 spettatori (17,49%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1595 spettatori (8,12%) e su La7 il talk di attualità Otto e mezzo ne ha interessati 1359 (7,11%). Su Italia1 l’episodio della serie N.C.I.S. Unità Anticrimine ha portato a casa 1211 spettatori (6,42%).

Ascolti tv Preserale

La puntata del game show L’Eredità su Rai1 ha divertito 2542 spettatori (24,55%) nella prima parte e 3571 (27,18%) nella seconda parte; la puntata del gioco Avanti un altro! ha ottenuto 1721 spettatori (17,90%) nell’anteprima e 2366 (18,86%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 il programma È quasi mezzogiorno ha ottenuto 1497 spettatori (16,48% di share), a seguire Oggi è un altro giorno 1487 spettatori (15,06%), la soap opera Il Paradiso delle Signore 1792 (22,82%), poi la puntata del contenitore La vita in diretta 1800 spettatori (22,89%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2643 spettatori (share 21,50%), la soap Terra Amara 2680 (22,90%), la puntata di Uomini e donne 2678 (27,82%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 1585 (20,27%), la striscia de L’Isola dei Famosi 1419 (18,71%), la serie tv Un altro domani 1171 (16,37%) e la puntata del contenitore Pomeriggio Cinque 1551 spettatori (19,48%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)