Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 5 giugno 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 5 giugno 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Il coraggio di Angela ha totalizzato 3178 spettatori (14.10% di share); su Canale5 la puntata di Amici Speciali ha avuto 3206 spettatori (16.62%). Il film 2 Fast 2 Furious su Italia1 ha ottenuto 1471 spettatori (6.38%); su Rai2 il film Sabbia rosso sangue ha avuto 1256 spettatori (6.32%); il film Notti magiche su Rai3 ne ha conquistati 738 (3.10%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1275 spettatori (6.61%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 1029 (5.36%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti – Il ritorno ha totalizzato 5304 spettatori (21.67%), Striscia la notizia su Canale5 ha avuto 4027 spettatori (16.52%); su La7 Otto e mezzo 1855 (7.72%). La puntata de L’Eredità su Rai1 ha avuto 2450 spettatori (17.96%) nella prima parte e 3818 (21.86%) nella seconda parte, su Canale5 la puntata di Avanti un altro ha portato a casa 1743 spettatori (13.49%) nell’anteprima e 3002 (17.89%) nella seconda parte.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Io e te 1298 spettatori (8.65%), Il Paradiso delle Signore 1243 (10.34%), La vita in diretta 1356 (13.07%) nella prima parte e 1642 (14.92%) nella seconda; su Canale5 Una vita 2608 (16.43%), la puntata di Uomini e donne 2944 (21.69%), Il Segreto 2090 (19.16%), il film Hello it’s me 1244 (11.45%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)