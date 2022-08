Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 5 agosto 2022

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 5 agosto 2022, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 lo show Christian De Sica – Una serata tra amici ha totalizzato in media 1263 spettatori (10.84% di share); su Canale5 la fiction Gran Hotel Intrighi e Passioni ha avuto 1107 spettatori (share 10.67%) nella media dei due episodi. Il calcio, con la partita di Coppa Italia Sampdoria-Reggina su Italia1 ha ottenuto 816 spettatori (6.49%); su Rai2 l’episodio di NCIS ha interessato 996 spettatori (7.46%) mentre quello di NCIS Hawai’i 729 (6.01%); il film Per un pugno di dollari su Rai3 ha conquistato 1093 spettatori (8.65%). Su Rete4 la puntata del programma Terzo Indizio ha interessato 875 spettatori (7.98%) e su La7 il programma documentaristico Eden – Un pianeta da salvare ne ha intrattenuti in media 412 (3.76%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetecheté ha totalizzato 2664spettatori (19.00% di share), mentre quella di Paperissima Sprint su Canale5 ha portato a casa 2295 spettatori (share 16.39%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1265 spettatori (8.96%) e su La7 il talk di attualità In Onda ne ha interessati 885 (6.30%).

Ascolti tv preserale

La puntata del gioco Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2080 spettatori (share 23.06%) nella prima parte e 2848 (26.17%) nel gioco vero e proprio; la puntata del gioco Avanti un altro! ha ottenuto 1116 spettatori (13.01%) nell’anteprima e 1620 (15.33%) nella puntata vera e propria.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)