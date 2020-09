Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 4 settembre 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 4 settembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la partita di calcio di UEFA Nations League: Italia-Bosnia ha totalizzato 4936 spettatori (24.22% di share); su Canale5 il film Eternal Love ha avuto 2196 spettatori (12.85%). Il film Richie Rich su Italia1 ha ottenuto 873 spettatori (4.76%); su Rai2 il film Mai fidarsi di mia madre ha avuto 962 spettatori (4.92%); il film Stai lontana da me su Rai3 ne ha conquistati 1240 (6.23%). Su Rete4 il film Grand Hotel Excelsior ha totalizzato 679 spettatori (4.00%) e su La7 il telefilm Quel che resta del giorno ne ha avuti 357 (2.46%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetechetè assente, Paperissima Sprint su Canale5 ha avuto 2790 spettatori (13.44%); su Rai3 Un posto al sole 1423 (6.86%); su La7 In Onda 1076 (5.72%). La puntata di Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2216 spettatori (20.45%) nella prima parte e 3596 (24.83%) nella seconda parte, su Canale5 la puntata di The Wall ha portato a casa 1230 spettatori (11.96%) nell’anteprima e 2011 (14.65%) nella seconda parte.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 La vita in diretta estate – Anteprima ha avuto 969 spettatori (8.07%), Il Paradiso delle Signore 1003 (9.79%), La vita in diretta estate 1282 (14.64%); su Canale5 Una vita 2390 (18.46%), la puntata della soap Daydreamer 2340 (19.98%), Il Segreto 1532 (15.27%), il telefilm Marie on fire 930 (10.60%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)