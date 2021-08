Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 27 agosto 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 27 agosto 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Fratelli Unici ha totalizzato in media 1978 spettatori (12.17% di share); su Canale5 il film Serenity – L’Isola dell’inganno ha avuto in media 1607 spettatori (10.15%). La serie tv Chicago P.D. su Italia1 ha ottenuto in media 1200 spettatori (7.16%); su Rai2 il film tv A volte i segreti uccidono ha conquistato 786 spettatori (4.76%); il documentario del ciclo La Grande Storia su Rai3 ha conquistato 735 spettatori (4.51%). Su Rete4 la puntata del programma Il Terzo Indizio ha totalizzato 953 spettatori (6.67%) e su La7 il programma In Onda – Prima Serata ha interessato 736 spettatori (4.16%), mentre il film Mangia, Prega, Ama ne ha avuti 269 (2.24%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetechetè ha intrattenuto 3413 spettatori (19.08%), la puntata di Paperissima Sprint su Canale5 ha avuto 2071 spettatori (11.54%); su Rai3 la puntata della soap opera Un Posto al Sole ha totalizzato 1042 spettatori (5.98%), mentre su La7 il programma di approfondimento In onda ha interessato 837 spettatori (4.67%). La puntata di Reazione a Catena su Rai1 ha intrattenuto 2260 spettatori (21.14%) nella prima parte e 3447 (26.08%) nella seconda parte; la puntata del gioco Conto alla Rovescia ha ottenuto 855 spettatori (9.02%) nell’anteprima e 1212 (10.55%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Il Pranzo è Servito ha totalizzato 1227 spettatori (share 9.94%), la soap Il Paradiso delle Signore 857 (8.13%) e la puntata del contenitore Estate in Diretta 989 (10.53%) nella prima parte e 1363 (15.67%) nella seconda; su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2199 spettatori (17.26% di share), la soap spagnola Una vita 2147 (18.18%), la soap Brave and Beautiful 1693 (16.21%), la serie tv Love is in the air 1443 (15.97%), il film tv del ciclo Tante Storie 775 (8.98%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)