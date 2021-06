Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 25 giugno 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 25 giugno 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Separati ma non troppo ha totalizzato in media 1866 spettatori (10.69% di share); su Canale5 la puntata della serie TV Masantonio ha avuto in media 1688 spettatori (10.11%). Il film X-Men: L’inizio su Italia1 ha ottenuto 954 spettatori (6.04%); su Rai2 il film tv Frammenti di memoria ha intrattenuto 1013 spettatori (5.67%); il film Atlantic Crossing su Rai3 ha conquistato 698 spettatori (4.27%). Su Rete4 la puntata del programma di cronaca Quarto Grado – Le storie ha totalizzato 1655 spettatori (12.08%) e su La7 il film Ghandi ne ha avuti 484 (3.53%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata de I soliti ignoti ha coinvolto 2908 spettatori (16.07% di share), la puntata di Paperissima Sprint su Canale5 ha avuto 2574 spettatori (14.23%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 1375 spettatori (7.59%), mentre su La7 il programma di approfondimento Otto e mezzo ha interessato 1459 spettatori (8.15%). La puntata del quiz Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2502 spettatori (share 23.70%) nella prima parte e 3498 (27.01%) nella seconda parte; la puntata del gioco Caduta Libera ha ottenuto 1031 spettatori (10.39%) nell’anteprima e 1703 (13.73%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Oggi è un altro giorno ha avuto 1907 spettatori (16.48%), la soap Il Paradiso delle Signore 1366 (15.01%) e la puntata del contenitore La Vita in Diretta 1969 (22.61%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2436 spettatori (17.64% di share), la soap spagnola Una vita 2214 (17.51%), la soap turca Mr. Wrong – Lezioni d’amore 1768 (15.73%), la serie tv Love is in the air 1545 (16.33%), il film tv del ciclo Tante Storie 750 (8.81%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)