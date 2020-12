Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 25 dicembre 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 25 dicembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Gli Eroi del Natale ha avuto 3377 spettatori (13.62%); su Canale5 il film Natale da Chef ha avuto 2463 spettatori (10.66%). Lo show Up & Down su Italia1 ha ottenuto 829 spettatori (3.82%); su Rai2 Natale al Plaza 1910 spettatori (7.44%); lo show Qui e adesso su Rai3 ne ha conquistati 1531 (6.61%). Su Rete4 il film Via col Vento ha totalizzato 967 spettatori (4.59%) e su La7 il film Chicago 390 (1.60%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di I Soliti Ignoti 4914 spettatori (19.18%), Striscia la notizia su Canale5 ha avuto 4275 spettatori (16.78%); su Rai3 Un posto al sole ha totalizzato 1467 spettatori (5.84%), mentre su La7 Atlantide Files 931 spettatori (3.72%). La puntata di L’Eredità su Rai1 ha avuto 3271 spettatori (16.23%) nella prima parte e 4792 (22.04%) nella seconda parte; la puntata di Caduta Libera ha ottenuto 1689 spettatori (8.49%) nell’anteprima e 2838 (13.21%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 il film Belle & Sebastien ha avuto 2087 spettatori (13.40%), la soap Il Paradiso delle Signore 1787 (11.49%), il film …Con amore Babbo Natale 1586 (8.94%); su Canale5 il Concerto di Natale 1435 (9.18%), Natale a Bramble House 1501 (8.58%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 2159 (19.05%), la striscia del Grande Fratello VIP 2199 (19.37%), la puntata de Il Segreto 2013 (17.51%), la puntata di Pomeriggio Cinque 1956 (15.43%) nella prima parte e 2194 (14.99%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)