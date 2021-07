Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 23 luglio 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 23 luglio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata in replica di Top Dieci ha totalizzato in media 2387 spettatori (15.92% di share); su Canale5 la serie tv Masantonio – Sezione scomparsi ha avuto in media 961 spettatori (6.18%). Il telefilm Chicago PD su Italia1 ha ottenuto 1104 spettatori (7.28%); su Rai2 il programma sportivo sulle Olimpiadi Il Circolo degli Anelli ha conquistato 607 spettatori (3.97%); il film Una doppia verità su Rai3 ha conquistato 1345 spettatori (7.96%). Su Rete4 la puntata del programma di cronaca Quarto Grado – Le storie ha totalizzato 1092 spettatori (8.61%) e su La7 il telefilm I Tudors ne ha avuti 317 (1.84%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetechetè ha coinvolto 3122 spettatori (18.22% di share), la puntata di Paperissima Sprint su Canale5 ha avuto 2391 spettatori (13.95%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 1303 spettatori (7.66%), mentre su La7 il programma di approfondimento In onda ha interessato 961 spettatori (5.62%). La puntata di Reazione a Catena su Rai1 ha intrattenuto 2023 spettatori (19.60%) nella prima parte e 3138 (24.72%) nella seconda parte; la puntata del gioco Conto alla Rovescia ha ottenuto 902 spettatori (9.05%) nell’anteprima e 1366 (11.20%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la soap Il Paradiso delle Signore ha totalizzato 1032 spettatori (6.84%) e la puntata del contenitore Estate in Diretta 843 (8.49%) nella prima parte e 1299 (15.01%) nella seconda; su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2055 spettatori (14.67% di share), la soap spagnola Una vita 1979 (15.29%), la soap Brave and Beautiful 1581 (13.62%), la serie tv Love is in the air 1427 (14.27%), il film tv del ciclo Inga Lindstrom 850 (9.67%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)