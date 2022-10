Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 21 ottobre 2022

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 21 ottobre 2022, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata del talent-varietà Tale e Quale Show ha totalizzato in media 4054 spettatori (24.32% di share); su Canale5 la fiction Viola come il mare ha avuto 2721 spettatori (share 16.34%). Il film John Rambo su Italia1 ha ottenuto 933 spettatori (4.98%); su Rai2 la serie tv S.W.A.T. ha interessato 898 spettatori (4.47%) nel primo episodio e 761 nel secondo (4.21%); il film Benvenuto Presidente! su Rai3 ha conquistato 548 spettatori (2.96%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1015 spettatori (6.87%) e su La7 il programma satirico Propaganda Live ne ha portati a casa in media 957 (6.69%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata del game show Soliti Ignoti – Il Ritorno ha portato a casa 4226 spettatori (21.10%), mentre quella di Striscia la Notizia su Canale5 ha portato a casa 3583 spettatori (17.87%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1564 spettatori (7.82%) e su La7 il talk di attualità Otto e mezzo ne ha interessati 1703 (8.48%). Su Italia1 l’episodio della serie N.C.I.S. New Orleans ha avuto 1026 spettatori (5.15%).

Ascolti tv Preserale

La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha divertito 2828 spettatori (21.47%) nella prima parte e 4013 (24.32%) nella seconda parte; la puntata del quiz Caduta Libera ha ottenuto 2100 spettatori (16.85%) nell’anteprima e 3021 (18.87%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 il programma E’ sempre mezzogiorno ha portato a casa 1504 spettatori (15.61%), a seguire il programma Oggi è un altro giorno 1447 (14.12%), lo Speciale Tg1: verso il Governo 1582 (17.83%), poi la puntata de La vita in diretta 1849 spettatori (16.83%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2398 spettatori (share 18.52%), la soap spagnola Una vita 2172 (18.31%), il people show Uomini e donne 2504 (24.85%), la striscia di Amici di Maria 1720 (20.34%), la striscia del Grande Fratello VIP 1548 (18.43%), la serie tv Un altro domani 1291 (14.79%) e la puntata del contenitore Pomeriggio Cinque 1623 spettatori (15.84%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)