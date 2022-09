Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 2 settembre 2022

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 2 settembre 2022, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 lo show Al posto suo ha totalizzato in media 2080 spettatori (13.89% di share); su Canale5 la fiction Fratelli Caputo ha avuto 1481 spettatori (share 10.70%). La serie tv Chicago Med su Italia1 ha ottenuto 1081 spettatori (7.02%) nella media dei vari episodi; su Rai2 il docufilm Califano – Tutto in un tempo piccolo ha interessato 614 spettatori (3.96%); il film Lacci su Rai3 ha conquistato 735 spettatori (4.88%). Su Rete4 la puntata del programma Terzo Indizio ha interessato 888 spettatori (6.41%) e su La7 il programma documentaristico Eden – Un pianeta da salvare ne ha intrattenuti in media 503 (4.09%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetecheté ha portato a casa 3318 spettatori (19.69%), mentre quella di Paperissima Sprint su Canale5 ha portato a casa 2615 spettatori (15.57%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1472 spettatori (8.71%) e su La7 il talk di attualità In Onda ne ha interessati 934 (5.53%). Su Italia1 l’episodio della serie N.C.I.S. New Orleans ha avuto 984 spettatori (5.93%).

Ascolti tv Preserale

La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha divertito 2192 spettatori (22.73%) nella prima parte e 3470 (28.46%) nella seconda parte; la puntata del quiz Caduta Libera ha ottenuto 1355 spettatori (14.75%) nell’anteprima e 2042 (17.28%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la fiction Don Matteo 11 ha intrattenuto 1343 spettatori (12.82%) nel primo episodio e 1377 (15.75%) nel secondo, la fiction Sei Sorelle 896 (11.68%), poi la puntata del contenitore Estate in diretta 1315 (18.01%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2414 spettatori (share 20.77%), la soap Una Vita 2253 (21.24%), la puntata della soap Un altro domani 1980 (21.85%), la serie tv Terra Amara 1842 (23.59%), il film tv del ciclo Tante Storie 953 spettatori (13.23%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)