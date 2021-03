Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 19 marzo 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 19 marzo 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata dello show Canzone Segreta ha avuto 3984 spettatori (17.37%); su Canale5 la puntata in replica di Ciao Darwin 8 ha avuto 2458 spettatori (13.37%). Il programma Le Iene Show su Italia1 ha ottenuto 1443 spettatori (7.88%); su Rai2 il telefilm The Good Doctor 1396 spettatori (5.14%), poi la serie The Resident 1114 (4.57%); il programma Titolo V su Rai3 ne ha conquistati 463 (1.92%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1327 spettatori (6.78%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 1039 (5.75%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti ha totalizzato 4847 spettatori (17.72%), Striscia la notizia su Canale5 ha avuto 4189 spettatori (15.29%); su Rai3 Un posto al sole ha totalizzato 1769 spettatori (6.52%), mentre su La7 Otto e mezzo 2345 spettatori (8.53%). La puntata de L’Eredità su Rai1 ha avuto 3426 spettatori (19.56%) nella prima parte e 5197 (24.20%); la puntata di Avanti un altro! ha ottenuto 2629 spettatori (15.75%) nell’anteprima e 3855 (18.49%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 il programma Oggi è un altro giorno ha avuto 1952 spettatori (12.91%), Il Paradiso delle Signore 2217 (17.34%) e la Vita in Diretta 2349 (16.78%); su Canale5 Beautiful 2764 (16.24%), Una vita 2774 (17.01%), Uomini e donne 3276 (22.85%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 2588 (20.40%), la soap Daydreamer 2195 (17.91%), la puntata di Pomeriggio Cinque 2026 (15.68%) nella prima parte e 2295 (15.75%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)