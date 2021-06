Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 18 giugno 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 18 giugno 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la partita di calcio di UEFA Euro 2020: Inghilterra-Scozia ha totalizzato in media 4940 spettatori (24.29% di share); su Canale5 il film Mamma mia! Ci risiamo ha avuto in media 1518 spettatori (8.33%). Il film La Mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone su Italia1 ha ottenuto 904 spettatori (4.81%); su Rai2 il film tv Tra due madri ha intrattenuto 1581 spettatori (7.99%); il film Atlantic Crossing su Rai3 ha conquistato 802 spettatori (4.41%). Su Rete4 la puntata del programma di cronaca Quarto Grado – Le storie ha totalizzato 1663 spettatori (10.91%) e su La7 il film I Picari ne ha avuti 470 (2.56%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 il pre-partita di UEFA Euro 2020 ha coinvolto 3170 spettatori (16.79% di share), la puntata di Paperissima Sprint su Canale5 ha avuto 2609 spettatori (13.23%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 1545 spettatori (7.80%), mentre su La7 il programma di approfondimento Otto e mezzo ha interessato 1183 spettatori (6.10%). La puntata del quiz Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2310 spettatori (share 20.85%) nella prima parte e 3211 (23.42%) nella seconda parte; la puntata del gioco Caduta Libera ha ottenuto 1218 spettatori (11.60%) nell’anteprima e 1791 (13.66%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Oggi è un altro giorno ha avuto 1652 spettatori (13.96%), la soap Il Paradiso delle Signore 1215 (12.67%) e la puntata del contenitore La Vita in Diretta 1855 (20.65%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2540 spettatori (18.19% di share), la soap spagnola Una vita 2237 (17.31%), la soap turca Mr. Wrong – Lezioni d’amore 1857 (16.34%), la serie tv Love is in the air 1525 (15.57%), il film tv del ciclo Tante Storie 774 (8.72%).

