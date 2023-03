Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 17 marzo 2023

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 17 marzo 2023, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.

Vince Buongiorno, mamma! 2 su Canale5, stabile a 3 milioni di spettatori. Leggero calo per Benedetta Primavera, con 2.6 milioni.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata dello show Benedetta Primavera ha totalizzato 2603 spettatori (16,46% di share); su Canale5 la fiction Buongiorno, mamma! 2 ha avuto 3011 spettatori (share 18,97%). Il film Jack Reacher – Punto di non ritorno su Italia1 ha ottenuto 1320 spettatori (7,50%); su Rai2 il telefilm N.C.I.S. – Unità anticrimine ha intrattenuto 957 spettatori (4,70%) e a seguire N.C.I.S. Hawai’i 654 (3,74%); il documentario Gianni Agnelli – In arte l’Avvocato su Rai3 ha conquistato 757 spettatori (4,19%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1114 spettatori (7,73%) e su La7 il programma di satira Propaganda Live ne ha portati a casa in media 814 (5,92%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti – Il ritorno ha totalizzato 4274 spettatori (20,61% di share), mentre quella di Striscia la Notizia su Canale5 ha portato a casa 4121 spettatori (19,87%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1663 spettatori (7,98%) e su La7 il talk di attualità Otto e mezzo ne ha interessati 1438 (6,98%). Su Italia1 l’episodio della serie N.C.I.S. Unità Anticrimine ha portato a casa 1432 spettatori (6,99%).

Ascolti tv Preserale

La puntata del game show L’Eredità su Rai1 ha divertito 2947 spettatori (22,05%) nella prima parte e 4209 (25,31%) nella seconda parte; la puntata del gioco Avanti un altro! ha ottenuto 2416 spettatori (19,28%) nell’anteprima e 3690 (23,02%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 il programma È quasi mezzogiorno ha ottenuto 1527 spettatori (15,92% di share), a seguire Oggi è un altro giorno 1560 spettatori (15,81%), la soap opera Il Paradiso delle Signore 1695 (21,24%), poi la puntata del contenitore La vita in diretta 2106 spettatori (21,29%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2531 spettatori (share 20,46%), la soap Terra Amara 2791 (23,99%), lo speciale Amici – Verso il serale 1976 (21,00%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 1631 (20,46%), la striscia del Grande Fratello VIP 1478 (19,08%), la serie tv Un altro domani 1312 (16,60%) e la puntata del contenitore Pomeriggio Cinque 1495 spettatori (15,13%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)