Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 16 dicembre 2022

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 16 dicembre 2022, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la serata musicale Sanremo Giovani ha totalizzato 2168 spettatori (16.30% di share); su Canale5 il film Con l’aiuto del Cielo ha avuto 1587 spettatori (share 9.92%). La serie tv Crossfire – Bloccati nell’incubo su Italia1 ha ottenuto 929 spettatori (4.82%) nel primo episodio e 786 (4.79%) nel secondo; su Rai2 gli episodi della serie tv S.W.A.T. hanno intrattenuto 848 spettatori (4.37%) il primo e 825 (4.87%) il secondo; il docufilm Ora tocca a noi – Storia di Pio La Torre su Rai3 ha conquistato 718 spettatori (3.97%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1313 spettatori (9.44%) e su La7 il programma satirico Best of Propaganda Live ne ha portati a casa in media 522 (3.62%).

Ascolti tv Access prime time e Preserale

La puntata del game show L’Eredità su Rai1 ha portato a casa 4149 spettatori (20.57%), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la Notizia ne ha ottenuti 3532 (17.52%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 1628 spettatori (8.00%), mentre su La7 la puntata del programma di approfondimento Otto e mezzo ne ha interessati 1439 (7.36%). Su Italia1 il telefilm N.C.I.S. – Unità anticrimine ha portato a casa 1470 spettatori (7.31%). La puntata del game show L’Eredità – Sfida al Campione su Rai1 ha portato a casa 3560 spettatori (23.20%); la puntata del gioco Caduta Libera su Canale5 ha ottenuto 2146 spettatori (15.67%) nella prima parte e 3013 (18.75%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma E’ sempre mezzogiorno ha totalizzato 1866 spettatori (19.28%), il programma Telethon Speciale 1256 (11.32%), la puntata della soap Il Paradiso delle Signore 1725 (18.17%), la puntata del contenitore La vita in diretta short 2266 (19.71%); su Canale5 la puntata della soap Beautiful ha avuto 2527 spettatori (19.8%), la soap Terra Amara 2423 (20.23%), la puntata del programma Uomini e donne 2648 (24.61%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 1814 (19.29%), la striscia del Grande Fratello VIP 1696 (17.81%), la fiction Un altro domani 1368 (14.04%), mentre la puntata del contenitore Pomeriggio Cinque 1729 spettatori (14.82%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)