Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 15 luglio 2022

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 16 luglio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il varietà Top Dieci ha totalizzato in media 2109 spettatori (17.30% di share); su Canale5 la serie tv New Amsterdam ha avuto 1128 spettatori (share 10.69%) nella media dei due episodi. Il film Codice 999 su Italia1 ha ottenuto 743 spettatori (5.73%); su Rai2 l’episodio di NCIS Unità anticrisi ha portato a casa 734 spettatori (5.14%) mentre quello di NCIS Hawaii 611 spettatori (4.68%); Filorosso Speciale su Rai3 ha conquistato 645 spettatori (5.43%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado – Le storie ha interessato 966 spettatori (8.29%) e su La7 il programma documentaristico Eden – Un pianeta da salvare ne ha intrattenuti in media 400 (3.48%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetecheté ha totalizzato 2638 spettatori (18.17% di share), mentre quella di Paperissima Sprint su Canale5 ha portato a casa 2068 spettatori (share 14.25%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1228 spettatori (8.38%) e su La7 il talk di attualità In Onda ne ha interessati 872 (6.02%). La puntata del gioco Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2109 spettatori (share 24.02%) nella prima parte e 2751 (25.41%) nel gioco vero e proprio; la puntata del gioco Avanti un altro! ha ottenuto 839 spettatori (10.06%) nell’anteprima e 1529 (14.60%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la fiction Don Matteo 8 ha avuto 1186 spettatori (11.65%) nel primo episodio e 1264 (14.51%) nel secondo, la fiction Sei Sorelle 887 (10.65%), poi la puntata del contenitore Estate in Diretta 1364 spettatori (17.62%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2069 spettatori (share 18.53%), la soap spagnola Una vita 2016 (19.60%), la puntata della soap Un altro domani 1599 (17.65%), la serie Terra Amara 1561 (18.65%) e il film tv del ciclo Tante Storie 826 spettatori (10.47%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)