Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 13 agosto 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 13 agosto 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata in replica di Canzone Segreta ha totalizzato in media 1454 spettatori (11.33% di share); su Canale5 la serie tv Inès dell’Anima Mia ha avuto in media 1263 spettatori (10.01%). La partita di Coppa Italia su Italia1 ha ottenuto 815 spettatori (5.74%); su Rai2 il film tv del ciclo Ella Schon ha conquistato 975 spettatori (6.94%); il documentario del ciclo La Grande Storia su Rai3 ha conquistato 566 spettatori (4.29%). Su Rete4 la puntata del programma Il Terzo Indizio ha totalizzato 682 spettatori (5.71%) e su La7 il film Siamo tutti Alberto Sordi ne ha avuti 712 (2.47%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetechetè assente, la puntata di Paperissima Sprint su Canale5 ha avuto 2190 spettatori (14.70%); su Rai3 la riproposizione di Che tempo che fa ricorda Gino Strada ha totalizzato 477 spettatori (3.19%), mentre su La7 il programma di approfondimento In onda ha interessato 814 spettatori (4.95%). La puntata di Reazione a Catena su Rai1 ha intrattenuto 2052 spettatori (20.93%) nella prima parte e 2931 (21.76%) nella seconda parte; la puntata del gioco Conto alla Rovescia ha ottenuto 855 spettatori (9.02%) nell’anteprima e 1212 (10.55%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Il Pranzo è Servito ha totalizzato 1246 spettatori (share 10.58%), la soap Il Paradiso delle Signore 928 (9.34%) e la puntata del contenitore Estate in Diretta 1114 (12.42%) nella prima parte e 1506 (17.44%) nella seconda; su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2199 spettatori (17.26% di share), la soap spagnola Una vita 2147 (18.18%), la soap Brave and Beautiful 1693 (16.21%), la serie tv Love is in the air 1443 (15.97%), il film tv del ciclo Tante Storie 775 (8.98%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)