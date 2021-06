Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 11 giugno 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 11 giugno 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la partita di calcio di UEFA Euro 2020 Italia-Turchia ha totalizzato in media 12749 spettatori (50.75% di share); su Canale5 il film Una folle passione ha avuto in media 1166 spettatori (5.49%). Il film Mamma ho preso il morbillo su Italia1 ha ottenuto 702 spettatori (3.02%); su Rai2 il film tv Stai lontano da mia figlia ha intrattenuto 753 spettatori (3.04%); il film Sissi – Destino di una Imperatrice su Rai3 ha conquistato 891 spettatori (3.63%). Su Rete4 la puntata del programma di cronaca Quarto Grado – Le storie ha totalizzato 1572 spettatori (8.66%) e su La7 il programma di satira Propaganda Live Best ne ha avuti 286 (1.50%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 il pre-partita di UEFA Euro 2020 ha coinvolto 8129 spettatori (36.38% di share), la puntata di Striscia la notizia su Canale5 ha avuto 2077 spettatori (8.49%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 1285 spettatori (5.85%), mentre su La7 il programma di approfondimento Otto e mezzo ha interessato 1096 spettatori (4.68%). La puntata del quiz Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2682 spettatori (share 22.08%) nella prima parte e 3662 (24.06%) nella seconda parte; la puntata del gioco Caduta Libera ha ottenuto 1249 spettatori (11.16%) nell’anteprima e 2025 (14.00%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Oggi è un altro giorno ha avuto 1613 spettatori (13.37%), la soap Il Paradiso delle Signore 1290 (13.88%) e la puntata del contenitore La Vita in Diretta 2060 (21.84%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2547 spettatori (17.99% di share), la soap spagnola Una vita 2487 (18.85%), la soap turca Mr. Wrong – Lezioni d’amore 1938 (16.88%), la serie tv Love is in the air 1551 (16.48%), il film tv del ciclo Tante Storie 874 (9.61%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)