Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 1 luglio 2022

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 1 luglio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il varietà Top Dieci ha totalizzato in media 2414 spettatori (18.57% di share); su Canale5 la serie tv New Amsterdam ha avuto 1278 spettatori (share 10.09%) nella media dei due episodi. Il film Brick Mansions su Italia1 ha ottenuto 863 spettatori (6.18%); su Rai2 l’episodio della serie tv N.C.I.S. – Unità anticrimine ha portato a casa 786 spettatori (5.36%), mentre l’episodio di N.C.I.S. Hawai’i ne ha avuti 705 (5.25%); il film Morto tra una settimana…o ti ridiamo i soldi su Rai3 ha conquistato 634 spettatori (4.49%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado – Le storie ha interessato 1251 spettatori (11.63%) e su La7 il programma documentaristico Eden – Un pianeta da salvare ne ha intrattenuti in media 518 (4.24%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetecheté ha totalizzato 2918 spettatori (19.96% di share), mentre quella di Paperissima Sprint su Canale5 ha portato a casa 2133 spettatori (share 14.61%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1127 spettatori (7.77%) e su La7 il talk di attualità Otto e Mezzo ne ha interessati 1095 (7.49%). La puntata del gioco Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2204 spettatori (share 23.55%) nella prima parte e 3308 (29.50%) nel gioco vero e proprio; la puntata del gioco Avanti un altro! ha ottenuto 1336 spettatori (14.57%) nell’anteprima e 1713 (15.68%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la fiction Don Matteo 7 ha avuto 1309 spettatori (12.90%) nel primo episodio e 1385 (16.23%) nel secondo, la fiction Sei Sorelle 1015 (13.14%), poi la puntata del contenitore Estate in Diretta 1439 spettatori (17.88%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2071 spettatori (share 18.25%), la soap spagnola Una vita 1858 (18.44%), la puntata della soap Un altro domani 1420 (17.03%), il film tv del ciclo Tante Storie 948 spettatori (11.91%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)