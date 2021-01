Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 1 gennaio 2021

Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 1 gennaio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 lo show Danza con Me – Roberto Bolle ha avuto 3848 spettatori (16.97%); su Canale5 il film Natale a 5 Stelle ha avuto 2871 spettatori (12.57%). Il film Point Break su Italia1 ha ottenuto 955 spettatori (4.08%); su Rai2 Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare 753 spettatori (2.92%); il film C’Est La Vie – Prendila come viene su Rai3 ne ha conquistati 996 (4.03%). Su Rete4 il film Il Padrino ha totalizzato 1118 spettatori (6.19%) e su La7 il film L’Attimo FUggente 570 (2.42%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata de I Soliti Ignoti 5857 spettatori (22.44%), la puntata di Striscia la Notizia su Canale5 ha avuto 4331 spettatori (16.53%). Su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha totalizzato 1508 spettatori (5.86%). La puntata di L’Eredità su Rai1 ha avuto 3499 spettatori (16.36%) nella prima parte e 5206 (22.06%) nella seconda parte; la puntata di Caduta Libera ha ottenuto 1630 spettatori (7.70%) nell’anteprima e 3173 (%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 il Concerto di Capodanno da Venezia 4353 spettatori (24.15%), il film Belle & Sebastien – Amici per sempre ha avuto 2035 spettatori (10.61%), Techetechetè 1723 (9.46%), il programma Dreams Road 1507 (8.75%), il film Un marito per Natale 1868 (9.93%); su Canale5 il film The Cup – In corsa per la vittoria 1298 (6.81%), la striscia del Grande Fratello VIP 1050 (6.11%), il telefilm La figlia della Sciamana 942 (5.08%). Su Rai2 il Concerto di Capodanno da Vienna 3525 spettatori (18.26%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)