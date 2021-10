Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 9 ottobre 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 9 ottobre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Stanlio & Ollio ha totalizzato 2151 spettatori (share 10.90%); su Canale5 la puntata del talent-show Tu si que vales ha avuto 5214 spettatori (share 31.60%). Su Italia1 il film Paddington 2 ha ottenuto 630 spettatori (3.15%); su Rai2 la serie tv The Rookie ha intrattenuto 993 spettatori (4.51%) nel primo episodio e 1231 (5.91%) nel secondo; su Rai3 il film Vice – L’uomo nell’ombra ha portato a casa 598 spettatori (3.38%); su Rete4 il film Agente 007 – Thunderball ha portato a casa 745 spettatori (4.19%); su La7 la serie Versailles ne ha avuti 333 (1.57%) nel primo episodio e 324 (1.87%) nel secondo.

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata del programma Soliti Ignoti – Il ritorno ha portato a casa 4507 spettatori (20.57%), mentre Striscia la Notizia su Canale5 ha totalizzato 3699 spettatori (16.91%) e su La7 la puntata del programma In Onda 1107 (5.08%). Su Rai1 la puntata del gioco L’Eredità Weekend è stata vista da 2234 spettatori (15.94%) nella prima parte e 3557 (20.60%) nella seconda. Su Canale5 la puntata del gioco Caduta Libera ha intrattenuto 2104 spettatori (15.47%) nell’anteprima e 3061 (18.14%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 il programma Linea Blu ha totalizzato 1794 spettatori (share 12.00%), Tv7 983 spettatori (7.73%), poi il programma Confusi e Felici 1031 (9.06%); su Canale5 la soap Beautiful ha avuto 2518 spettatori (15.57%), il programma Scene da un matrimonio 1991 (14.08%), la serie Love is in the Air 1707 (14.21%), la puntata di Verissimo 1948 spettatori (17.61%) nella prima parte e 2011 (16.81%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)