Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 8 ottobre 2022

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 8 ottobre 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata di Ballando con le stelle ha portato a casa 3476 spettatori (24.32% di share); su Canale5 la puntata del talent Tu si que vales ha avuto 3604 spettatori (share 25.90%). Su Italia1 il film Bigfoot Junior ha ottenuto 673 spettatori (3.38%) nella media dei vari episodi; su Rai2 gli episodi della serie tv S.W.A.T. hanno portato a casa 803 spettatori (4.46%) il primo e 751 (4.47%) il secondo; su Rai3 il documentario 1492 ha interessato 867 spettatori (5.08%); su Rete4 il film Unknown – Senza identità ha intrattenuto 669 spettatori (4.11%); su La7 il programma di attualità In Onda Prima Serata ne ha avuti 467 (2.63%).

Ascolti tv Access prime time

Su Rai1 Ballando tutti in pista ha portato a casa 3686 spettatori (share 20.74%), mentre Striscia la Notizia su Canale5 ha totalizzato 3093 spettatori (17.50%); su Rai3 il programma Le parole ha avuto 1243 spettatori (6.92%) e su La7 la puntata del programma di attualità In Onda ne ha interessati 768 (4.33%). Su Italia1 l’episodio della serie N.C.I.S. New Orleans ha avuto 971 spettatori (5.52%).

Ascolti tv Preserale

Su Rai1 la puntata del game show Reazione a Catena ha portato a casa 2320 spettatori (share 20.44%) nella prima parte e 3555 (25.16%) nella seconda. Su Canale5 la puntata del gioco Caduta Libera Week-end ha intrattenuto 1839 spettatori (16.89%) nell’anteprima e 2638 (18.96%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 il programma Linea Blu ha intrattenuto 1381 spettatori (11.25%), il programma Passaggio a Nord Ovest 877 (9.14%), A sua immagine 701 (7.86%) nella prima parte e 676 (7.92%) nella seconda parte e a seguire il contenitore Italia Sì! 1019 (12.22%) nella prima parte e 1423 (15.15%); su Canale5 l’episodio della soap Beautiful ha avuto 2286 spettatori (17.68%), la puntata della serie Una Vita 1793 (18.62%), quella del programma Verissimo 1792 (21.49%) nella prima parte e 1719 (18.45%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)