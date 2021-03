Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 6 marzo 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 6 marzo 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la serata finale del Festival di Sanremo 2021 ha totalizzato 13203 spettatori (49.94% di share) nella prima parte e 7730 (62.47%) nella seconda, dopo la mezzanotte, per una media di 10715 spettatori, 53.50%; su Canale5 il film Non si ruba a casa dei ladri ha avuto 2109 spettatori (share 7.59%). Su Italia1 il film The Lego Movie 2 ha ottenuto 500 spettatori (1.8%); su Rai2 il film 12 Soldiers 1096 spettatori (3.89%); su Rai3 il film Fuori Controllo ha totalizzato 816 spettatori (share 2.90%); su Rete4 il film Il Padrino – Parte II 584 spettatori (2.67%); su La7 il film Indovina chi viene a cena ne ha avuti 460 (1.60%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 l’anteprima Sanremo Start ha portato a casa 10975 spettatori (39.08%), mentre Striscia la notizia su Canale5 ha totalizzato 3391 spettatori (12.09%). Su La7 la puntata di Otto e mezzo sabato 1195 (4.30%). Su Rai1 la puntata de L’Eredità è stata visto da 3438 spettatori (18.48%) nella prima parte e 4973 (22.82%) nella seconda. Su Canale5 la puntata di Caduta libera 2879 spettatori (15.97%) nell’anteprima e 3836 (18.05%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Linea Bianca ha totalizzato 2415 spettatori (3.38%), Italia Sì 1648 (11.01%) nella prima parte, 1964 (12.13%) nella seconda; su Canale5 Beautiful 3079 (16.02%), Amici di Maria De Filippi 3624 (22.06%), mentre Verissimo 3370 (23.16%) nella prima parte e 3110 (19.55%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)