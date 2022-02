Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 5 febbraio 2022

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 5 febbraio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la finale del Festival di Sanremo 2022 ha totalizzato 15660 spettatori (share 62.05%) nella prima parte e 10162 spettatori (71.96%) nella parte finale, per una media di 13380 spettatori, share 64.9%; su Canale5 il film Matrimonio a Parigi ha avuto 1344 spettatori (share 5.18%). Su Italia1 il film Il viaggio di Arlo ha ottenuto 848 spettatori (3.17%); su Rai2 il film per la tv Il lato oscuro della mia matrigna ha intrattenuto 550 spettatori (2.03%); su Rai3 il film La truffa dei Logan ha portato a casa 453 spettatori (1.64%); su Rete4 il film 007 – Il mondo non basta ha portato a casa 399 spettatori (1.62%); su La7 il film Apocalypse Now ne ha avuti 184 (0.82%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 l’anteprima del Festival Sanremo Start ha intrattenuto 13725 spettatori (52.31% di share), mentre Striscia la Notizia su Canale5 ha totalizzato 2404 spettatori (9.17%). Su La7 la puntata del programma di attualità In Onda ha interessato 747 spettatori (2.87%). Su Rai1 la puntata del gioco L’Eredità Weekend ha totalizzato 3511 spettatori (19.56%) nella prima parte e 4676 (22.89%) nella seconda parte. Su Canale5 la puntata del gioco Avanti un altro! ha intrattenuto 2853 spettatori (16.16%) nell’anteprima e 3550 (17.61%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la soap Il Paradiso delle Signore ha avuto 2255 spettatori (13.25%), lo Speciale Tg1 – I funerali di Monica Vitti 1866 (12.63%), il programma A sua immagine 1138 (10.86%) nella prima parte e 1202 (9.06%) nella seconda, Italia Sì! 2601 (16.65%); su Canale5 la soap Beautiful ha avuto 2538 spettatori (14.25%), la soap Un Vita 2447 (16.09%), la puntata di Verissimo sabato 2249 spettatori (16.71%) nella prima parte e 2253 (14.38%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)