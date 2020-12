Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 5 dicembre 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 5 dicembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 lo show dedicato a Stefano D’Orazio Ciao Stefano, amico per sempre ha totalizzato 3002 spettatori (13.89% di share); su Canale5 il programma All Together Now ha avuto 3586 spettatori (share 16.23%). Su Italia1 il film Inside Out ha ottenuto 2053 spettatori (7.73%); su Rai2 l’episodio di SWAT 1402 (5.06%) e Criminal Minds 1227 (4.56%) nel secondo; su Rai3 Edizione Straordinaria 1592 spettatori (share 6.41%); su Rete4 il film The Family Man 1114 spettatori (4.70%); su La7 il film Al vertice della tensione ne ha avuti 858 (3.38%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Ballando tutti in pista su Rai1 ha avuto 5082 spettatori (18.52%), Striscia la notizia su Canale5 4581 spettatori (16.44%). Su La7 la puntata di Otto e mezzo sabato 1307 (4.79%). Su Rai1 la puntata de L’Eredità è stata visto da 3659 spettatori (17.86%) nella prima parte e 5083 (22.05%) nella seconda. Su Canale5 la puntata di Ricaduta libera 2602 spettatori (12.96%) nell’anteprima e 3379 (14.96%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Linea Blu 2167 spettatori (11.73%), Italia sì! 2038 (12.51%) nella prima parte e 2151 (11.46%) nella seconda; su Canale5 Beautiful 3123 (15.78%), Amici di Maria De Filippi 3235 (18.91%), mentre Verissimo 3161 (19.97%) nella prima parte e 3154 (17.45%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)