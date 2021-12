Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 4 dicembre 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 4 dicembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata del talent show danzereccio Ballando con le Stelle ha totalizzato 3807 spettatori (share 23.38%); su Canale5 lo show di Claudio Baglioni Uà – Uomo di varie età ha avuto 2322 spettatori (share 13.95%). Su Italia1 il film d’animazione Dragon Trainer ha ottenuto 826 spettatori (3.91%); su Rai2 gli episodi della serie tv S.W.A.T. hanno intrattenuto 897 spettatori (3.94%) il primo e 982 (4.49%) il secondo; su Rai3 la puntata di Sapiens – Un Solo Pianeta ha portato a casa 1071 spettatori (5.70%); su Rete4 il film Octopussy – Operazione Piovra ha portato a casa 603 spettatori (3.23%); su La7 la serie tv Versailles ne ha avuti 311 (1.50%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 l’anteprima di Ballando con le Stelle ha portato a casa 4395 spettatori (share 19.41%), mentre Striscia la Notizia su Canale5 ha totalizzato 3514 spettatori (15.50%) e su La7 la puntata del programma In Onda 825 spettatori (3.66%). Su Rai1 la puntata del gioco L’Eredità Weekend è stata vista da 2791 spettatori (16.75%) nella prima parte e 3967 (20.87%) nella seconda. Su Canale5 la puntata del gioco Caduta Libera ha intrattenuto 2381 spettatori (14.69%) nell’anteprima e 3345 (18.01%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 il programma Dedicato ha totalizzato 1695 spettatori (share 11.52%), il programma Ballando on the Road 1395 (10.37%), il programma A sua immagine 1154 (9.07%), poi la puntata del 64esimo Zecchino D’Oro 1757 (12.46%); su Canale5 la soap Beautiful ha avuto 2415 spettatori (14.94%), il programma Scene da un matrimonio 1742 (12.00%), la serie Love is in the Air 1886 (14.55%), la puntata di Verissimo 2211 spettatori (17.24%) nella prima parte e 2242 (15.22%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)