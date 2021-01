Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 30 gennaio 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 30 gennaio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 lo show Affari tuoi Viva gli sposi ha totalizzato 4284 spettatori (15.92% di share); su Canale5 il programma C’è posta per te ha avuto 6469 spettatori (share 29.89%). Su Italia1 il film Cattivissimo Me ha ottenuto 1329 spettatori (5.06%); su Rai2 l’episodio di FBI 1375 (5.05%) e quello di Blue Bloods 1271 (4.76%) nel secondo; su Rai3 il film Un fantastico via vai ha totalizzato 1279 spettatori (share 5.19%); su Rete4 il film Io sto con gli ippopotami 979 spettatori (4.04%); su La7 il programma Eden – Un pianeta da salvare ne ha avuti 700 (2.98%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Striscia la notizia su Canale5 ha totalizzato 4842 spettatori (18.07%). Su La7 la puntata di Otto e mezzo sabato 1319 (4.93%). Su Rai1 la puntata de L’Eredità è stata visto da 3445 spettatori (17.34%) nella prima parte e 4702 (20.88%) nella seconda. Su Canale5 la puntata di Caduta libera 2730 spettatori (14.29%) nell’anteprima e 3913 (17.77%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Linea Bianca ha totalizzato 2035 spettatori (11.53%), Italia Sì 1458 (9.76%) nella prima parte, 1914 (10.89%) nella seconda; su Canale5 Beautiful 3186 (16.78%), Amici di Maria De Filippi 3445 (21.04%), mentre Verissimo 2818 (19.18%) nella prima parte e 2793 (16.64%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)