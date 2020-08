Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 29 agosto 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 29 agosto 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il varietà Una storia da cantare ha totalizzato 1705 spettatori (11.62% di share); su Canale5 la serata Gianni Morandi Live in Arena ha avuto 1664 spettatori (share 10.84%). Su Italia1 il film A-X-L – Un’amicizia extraordinaria ha ottenuto 1095 spettatori (6.57%); su Rai2 il film Ninna Nanna Mortale ha portato a casa 1195 spettatori (6.75%); su Rai3 il film The Hateful Eight 829 spettatori (share 4.89%); su Rete4 la soap opera Una vita 843 spettatori (4.82%); su La7 I Cannoni di Navarone ne ha avuti 457 (3.12%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Techetecheté su Rai1 ha totalizzato 3844 spettatori (21.25%), Paperissima Sprint su Canale5 2635 spettatori (14.62%). Su La7 la puntata di In onda 758 (4.21%). Su Rai1 la puntata de Reazione a catena è stata vista da 2159 spettatori (17.85%) nella prima parte e 3313 (23.13%) nella seconda. Su Canale5 la puntata di The Wall 1744 spettatori (8.90%) nell’anteprima e 1857 (13.32%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Linea Blu 1714 spettatori (13.00%), Linea Blu Doc 1414 spettatori (11.70%), L’Italia non finisce mai 1022 (9.89%) nella prima parte e 1165 (10.76%) nella seconda; su Canale5 Una vita 1877 (12.62%), Elisa Di Rivombrosa 1245 (10.15%), mentre il film Un sogno per domani 957 (8.99%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)