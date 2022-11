Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 26 novembre 2022

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 26 novembre 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata di Ballando con le stelle (iniziata alle 22.13) ha portato a casa 4178 spettatori (24.55% di share) nell’anteprima e 3504 (34.02%) nella puntata vera e propria; su Canale5 il film Come un gatto in tangenziale ha avuto 2122 spettatori (share 12.51%). Su Italia1 il film Kung Fu Panda ha ottenuto 910 spettatori (5.08%) nella media dei vari episodi; su Rai2 lo Speciale Tg2 Post ha portato a casa 715 spettatori (4.20%); su Rai3 lo spettacolo teatrale Sei pezzi facili ha interessato 852 spettatori (5.17%); su Rete4 il film She Saved Me – Sopravvissuta ha intrattenuto 630 spettatori (3.75%); su La7 il programma naturalistico Eden – Un pianeta da salvare ne ha avuti 401 (2.62%).

Ascolti tv Access prime time e Preserale

La partita di calcio dei Mondiali Qatar 2022: Argentina-Messico su Rai1 ha portato a casa 6357 spettatori (31.57%), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la Notizia ne ha ottenuti 3032 (14.84%); su Rai3 il programma Le Parole ha totalizzato 1503 spettatori (7.43%), mentre su La7 la puntata del programma di approfondimento In Onda ne ha interessati 703 (3.45%). Su Italia1 il telefilm N.C.I.S. Unità Anticrimine ha portato a casa 1085 spettatori (5.32%). La puntata del game show L’Eredità – Sfida Mondiale su Rai1 assente; la puntata del gioco Caduta Libera su Canale5 ha ottenuto 2660 spettatori (16.75%) nella prima parte e 3641 (21.09%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la partita di calcio dei Mondiali Qatar 2022: Polonia-Arabia Saudita ha ottenuto 3270 spettatori (24.01%), la puntata di A sua immagine 1397 (12.27%) e la partita di calcio dei Mondiali Qatar 2022: Francia-Danimarca 3960 (28.07%); su Canale5 l’episodio della soap Beautiful ha avuto 2420 spettatori (16.14%), la puntata della serie Terra Amara 2035 (15.49%), quella del programma Verissimo 2146 (18.42%) nella prima parte e 2511 (17.54%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)