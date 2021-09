Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 25 settembre 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 25 settembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

UPDATE: i dati oggi subiranno un ritardo.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 lo show musicale Arena Suzuki ’60-’70-’80 ha totalizzato spettatori (share %); su Canale5 la puntata del talent-show Tu si que vales ha avuto spettatori (share %). Su Italia1 il film Space Jam ha ottenuto spettatori (%); su Rai2 l’episodio di The Rookie ha intrattenuto spettatori (%), poi quello di Bull (%); su Rai3 il programma Indovina chi viene a cena ha portato a casa spettatori (%); su Rete4 il film Agente 007 – Dalla Russia con Amore ha portato a casa spettatori (%); su La7 la serie Downton Abbey ne ha avuti (%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata del programma Soliti Ignoti – Il ritorno è andata in prime time, mentre Paperissima Sprint su Canale5 ha totalizzato spettatori (%) e su La7 la puntata del programma Uozzap! (%). Su Rai1 la puntata del gioco Reazione a catena è stata vista da spettatori (%) nella prima parte e (%) nella seconda. Su Canale5 la puntata del gioco Caduta Libera ha intrattenuto spettatori (%) nell’anteprima e (%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 il programma Linea Blu ha totalizzato spettatori (share %), lo speciale Anniversario delle Frecce Tricolore spettatori (%); su Canale5 la soap Beautiful ha avuto spettatori (%), la soap spagnola Una vita (%), la serie Love is in the Air (%), la puntata di Verissimo spettatori (%) nella prima parte e (%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)