Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 21 dicembre 2019

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 21 dicembre 2019, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 lo speciale Soliti Ignoti – Telethon ha totalizzato 4046 spettatori (19.85% di share); su Canale5 la puntata di Tu si que vales – Best of ha avuto 2906 spettatori (17.44%). Il film Mamma, ho preso il morbillo su Italia1 ha totalizzato 1382 spettatori (6.64%); il telefilm NCIS su Rai2 1129 (5.13%) e 1229 (5.79%) e Instinct 757 (4.06%), mentre il programma Città Segrete su Rai3 ne ha avuti 1304 (7.24%). Su Rete4 il film U.S. Marshals ha totalizzato 626 (3.36%) spettatori e su La7 il film U.S.A. contro John Lennon ne ha avuti 365 (1.83%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di Striscia la notizia su Canale5 ha avuto 3353 spettatori (15.34%). Su Rai1 L’eredità ha realizzato 3163 (19.42%) spettatori nella prima parte e 4277 (23.14%) nella seconda e su Canale5 la puntata di Conto alla rovescia 2036 spettatori (13.05%) nella prima parte e 2684 (14.83%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 gli speciali di Telethon 1312 (8.67%) e 1251 (9.44%); su Canale5 Beautiful 2790 (16.29%), Una Vita 2504 (15.79%), Il Segreto 2373 (17.48%), Verissimo 2330 (18.93%) nella prima parte e 2267 (16.26%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)