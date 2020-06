Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 20 giugno 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 20 giugno 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 lo show in replica 20 anni che siamo italiani ha totalizzato 2298 spettatori (13.14% di share); su Canale5 la puntata in replica di Ciao Darwin 7 – La ressurezione ha avuto 2367 spettatori (share 14.79%). Su Italia1 il film The Warrior’s Gate ha ottenuto 800 spettatori (4.40%); su Rai2 il film Ossessione senza fine – Il ritorno ha portato a casa 1801 spettatori (5.49%); su Rai3 Permette? Alberto Sordi 755 spettatori (share 4.41%); su Rete4 la soap opera Una vita 977 spettatori (5.16%); su La7 il film The Queen ne ha avuti 619 (3.22%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

I Soliti Ignoti su Rai1 ha totalizzato 4262 spettatori (22.06%), Striscia la Notizia su Canale5 2911 spettatori (15.13%). Su Rai3 il programma Aspettando le parole ha avuto 1024 spettatori (5.21%) e su La7 la puntata di Otto e mezzo sabato 1019 (5.38%). Su Rai1 la puntata de L’Eredità è stata vista da 1828 spettatori (16.71%) nella prima parte e 3105 (22.39%) nella seconda. Su Canale5 la puntata di Avanti un altro! 1560 spettatori (14.80%) nell’anteprima e 2291 (17.06%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Linea Verde Life 1782 spettatori (13.61%), Linea Blu 1886 spettatori (13.49%), Amore in quarantena 976 (8.35%), Italia Sì! 1127 (11.70%) nella prima parte e 1154 (11.93%) nella seconda; su Canale5 Beautiful 2386 (14.88%), Elisa Di Rivombrosa 1672 (14.38%), Il Segreto 1420 (14.55%), Verissimo – Le storie 1356 (12.50%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)