Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 2 ottobre 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 2 ottobre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 lo show musicale Arena Suzuki ’60-’70-’80 ha totalizzato 3541 spettatori (share 19.64%); su Canale5 la puntata del talent-show Tu si que vales ha avuto 4163 spettatori (share 25.47%). Su Italia1 il film Pets 2 – Vita da animali ha ottenuto 674 spettatori (3.38%); su Rai2 l’episodio di The Rookie ha intrattenuto 938 spettatori (4.55%), poi quello di Bull 818 (4.07%); su Rai3 il film Nella tana dei lupi ha portato a casa spettatori 722 (3.85%); su Rete4 il film Agente 007 – Missione Goldfinger ha portato a casa 594 spettatori (3.24%); su La7 la serie Downton Abbey ne ha avuti 365 (1.77%) nel primo episodio e 301 (1.78%) nel secondo.

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata del programma Soliti Ignoti – Il ritorno ha portato a casa 4146 spettatori (20.53%), mentre Striscia la Notizia su Canale5 ha totalizzato 3208 spettatori (15.85%) e su La7 la puntata del programma In Onda 1069 (5.31%). Su Rai1 la puntata del gioco L’Eredità Weekend è stata vista da spettatori 1973 (14.82%) nella prima parte e 3151 (19.52%) nella seconda. Su Canale5 la puntata del gioco Caduta Libera ha intrattenuto 1817 spettatori (13.94%) nell’anteprima e 2634 (16.67%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 il programma Linea Blu ha totalizzato 1838 spettatori (share 13.30%), Tv7 1021 spettatori (9.64%), poi il programma Linea Verde Radici 935 (9.30%); su Canale5 la soap Beautiful ha avuto 2581 spettatori (16.97%), il programma Scene da un matrimonio 1962 (15.03%), la serie Love is in the Air 1711 (15.30%), la puntata di Verissimo 1864 spettatori (18.02%) nella prima parte e 1851 (16.61%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)