Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 2 marzo 2024

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 2 marzo 2024, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata di Rischiatutto 70 ha portato a casa 3143 spettatori (18,38% di share); su Canale5 la puntata del people show C’è posta per te ha intrattenuto 4665 spettatori (share 30,06%). Su Italia1 il film Cattivissimo Me 3 ha ottenuto 729 spettatori (3,82%); su Rai2 l’atletica leggera, con i Mondiali Indoor Glasgow 2024 ha avuto 739 spettatori (3,88%); su Rai3 il programma Il Provinciale – Il Racconto dei racconti ha intrattenuto 429 spettatori (2,40%); su Rete4 il film Nati con la camicia ha ottenuto 841 spettatori (4,76%); su La7 il programma In altre parole sabato ne ha totalizzati 935 (5%).

Ascolti tv Access prime time

La puntata di Affari Tuoi su Rai1 ha intrattenuto 5351 spettatori (27,71% di share), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia ne ha ottenuti 3249 (18,65%); su Rai3 la puntata del programma Chesarà 692 (3,62%). Su Italia1 l’episodio di N.C.I.S. – Unità anticrimine ha intrattenuto 1229 spettatori (6,47%).

Ascolti tv Preserale

La puntata del quiz show L’Eredità su Rai1 ha portato a casa 3047 spettatori (21,76%) nell’anteprima e 4279 (26,13%) nella puntata vera e propria; la puntata del gioco Avanti un altro! su Canale5 ha totalizzato 2265 spettatori (17,13%) nell’anteprima e 3068 (19,34%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 il programma Linea Bianca ha ottenuto 2006 spettatori (13,90%), a seguire Passaggio a Nord Ovest 1310 (10,51%), A sua immagine 882 (7,50%) nella prima parte e 925 (8,42%) nella seconda e il contenitore Italia Sì 1441 (13,08%) nella prima parte e 2023 (16,80%) nella seconda; su Canale5 la puntata della soap Beautiful ha ottenuto 2827 spettatori (18,93%), la soap Terra Amara 3001 (23,77%), la puntata del programma Verissimo 2151 (19,80%) nella prima parte e 1937 (16,90%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)